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Госатомнадзор Белоруссии разрешил начать пуск реактора энергоблока №1 АЭС

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Белорусской АЭС выдано разрешение на пуск реакторной установки энергоблока №1, сообщил в четверг, 8 октября, департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзора).

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«Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющего приступить к переходу на минимально контролируемый уровень мощности и проведению физических экспериментов на малой мощности реактора энергоблока №1», — говорится в сообщении.

21 сентября сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС намечен на I квартал 2021 года.

Первый блок Белорусской АЭС запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива. Второй блок, как сообщил первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, планируется сдать в середине 2022 года. Ввод в эксплуатацию блока АЭС означает начало выдачи станцией энергии.

АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Станция строится в Островце (Гродненская область).

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