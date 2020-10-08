Захарова сочла преждевременным прогнозировать исход выборов в США

Прогнозировать результаты президентских выборов в США пока преждевременно. Об этом на брифинге в четверг, 8 октября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Предвосхищать их результаты не стоит, сначала нужно, чтобы они состоялись. Учитывая заявления, которые делают американские политические деятели, представители различных партий, нужно будет дождаться принятия ими их же собственных результатов, а потом уже заниматься практикой двусторонних отношений», — сказала она.

По словам представителя МИДа, говорить о результатах выборов до их свершения «кажется просто невозможным».

Выборы президента США пройдут 3 ноября, досрочное голосование уже идет.

Президент США Дональд Трамп 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

Оппонент Трампа от Демократической партии Джо Байден согласился при необходимости перенести следующие дебаты со своим соперником, которые назначены на 15 октября.