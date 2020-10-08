Прямой эфир

Захарова сочла преждевременным прогнозировать исход выборов в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прогнозировать результаты президентских выборов в США пока преждевременно. Об этом на брифинге в четверг, 8 октября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Не кот начхал: COVID-19 у Трампа подкосил его шансы на переизбрание
Демократы сочувствуют заразившемуся президенту и ощущают прилив сил в борьбе за Белый дом

«Предвосхищать их результаты не стоит, сначала нужно, чтобы они состоялись. Учитывая заявления, которые делают американские политические деятели, представители различных партий, нужно будет дождаться принятия ими их же собственных результатов, а потом уже заниматься практикой двусторонних отношений», — сказала она.

По словам представителя МИДа, говорить о результатах выборов до их свершения «кажется просто невозможным».

Выборы президента США пройдут 3 ноября, досрочное голосование уже идет.

Президент США Дональд Трамп 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

Оппонент Трампа от Демократической партии Джо Байден согласился при необходимости перенести следующие дебаты со своим соперником, которые назначены на 15 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020