Депутат бундестага назвал ситуацию с Навальным проектом по дискредитации России

История с российским блогером Алексеем Навальным вызывает много вопросов. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, комментируя отчет правительства по этой теме.

Создается впечатление, что создан сценарий, предусматривающий отравление Навального в России с обязательной причастностью спецслужб. Однако цель акции непонятна, сказал он «Известиям».

«Мне понятно одно, что этот проект был заранее спланирован и заточен на ухудшение отношений между Россией и Германией, и здесь просто Навальный попал «под раздачу», как один из тех деятелей, в отношении которых такой проект сработает», — отметил депутат.

Правительству задавали много вопросов по этой теме, однако они были не способны дать на них какие-либо ответы, заявил Гердт. Он напомнил, что Германия не отвечает на запрос российской стороны, которая пытается принять участие в объективном расследовании.

«Более того, это интерпретируется как попытка российского вмешательства в расследование. Хотя это противоречит всем международным правилам и постулатам», — сказал он. Возникает ощущение: что бы ни делала Россия, внутренний приговор уже вынесен и ни у кого нет интереса в проведении дальнейшего расследования. Цель проекта — дискредитация России для продления санкций и остановки «Северного потока – 2» — уже достигнута.

Совершенно очевидно, что России эта ситуация была невыгодна.

«Для России обмен Навального на «Северный поток – 2» не выдерживает никакой логики и критики. А в остальном это всё политика, просто политика», — сказал он.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.