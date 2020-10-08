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Глава Европарламента ушел на самоизоляцию

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Председатель Европейского парламента Давид Сассоли ушел на самоизоляцию, так как ранее контактировал с одним из сотрудников, у которого нашли коронавирус. Об этом Сассоли сообщил в своем Twitter в четверг, 8 октября.

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«Я в порядке, и у меня нет никаких симптомов. В соответствии с правилами, я буду самоизолироваться в течение необходимого периода, чтобы провести необходимые проверки», — написал глава Европарламента.

Ранее в октябре на домашнем режиме находились глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, у которых в итоге не было выявлено заражения. С сентября 2020 года в институтах ЕС Брюсселя сотрудников тестируют на коронавирус дважды в неделю.

10 марта текущего года Сассоли уже соблюдал 14-дневную самоизоляцию после поездки в Италию.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

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