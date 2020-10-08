Армения опровергла достижение договора по прекращению огня в Карабахе

Армянские власти опровергают сообщения о достижении четкой договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе 8 октября. Об этом сообщил информационный центр при правительстве Армении.

«Распространяемая в армянских и зарубежных СМИ информация о том, что между сторонами достигнута четкая договоренность о прекращении огня 8 октября, не соответствует действительности», — говорится в сообщении центра в Facebook.

Ранее 8 октября портал EurAsia Daily со ссылкой на источники, близкие к армянскому правительству, заявил, что боевые действия в Карабахе будут прекращены в 18:00 8 октября. Договоренность якобы была достигнута при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

7 октября МИД Армении заявил, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана на данный момент не планируется.

1 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что к диалогу пока не готовы ни Баку, ни Ереван. Об этом, по словам дипломата, свидетельствуют заявления с обеих сторон.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.