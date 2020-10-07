В Ереване заявили об отсутствии планов по встрече глав МИД Армении и Азербайджана

На данный момент Ереван не рассматривает возможность встречи глав министерств иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом заявил МИД Армении в среду, 7 октября.

«На данный момент встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана не предусмотрена», — сказала ТАСС представитель ведомства Анна Нагдалян.

Прямые переговоры Армении и Азербайджана по карабахскому вопросы пока не проводились.

1 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что к диалогу пока не готовы ни Баку, ни Ереван. Об этом, по словам дипломата, свидетельствуют заявления с обеих сторон.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.