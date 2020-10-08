ГП России призвала пресекать попытки проникновения в Карабах террористов

Нужно пресекать попытки проникновения на территорию конфликта в Нагорном Карабахе наемников и террористов. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании координационного совета генеральных прокуроров стран-участников СНГ в четверг, 8 октября.

Он отметил, что на протяжении 25 лет совместными с этими странами усилиями создавались механизмы, которые «защищают права граждан на пространстве Содружества независимых государств» и допустить разрушения этих механизмов нельзя.

«Сейчас первоочередная задача — защитить людей и обеспечить их право на достойную, безопасную, мирную жизнь, в том числе путем пресечения любых попыток проникновения на территорию конфликта наемников и террористов, лиц, наживающихся на незаконном обороте оружия и финансирующих террористические акты», — приводит «РИА Новости» слова Краснова.

Генпрокурор добавил, что нагорнокарабахский конфликт необходимо урегулировать «исключительно в рамках норм международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», отмечает «Интерфакс».

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ереван неоднократно заявлял, что на стороне Баку в Карабахе воюют турецкие представители. Анкара и Баку это опровергали. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что наемники с Ближнего Востока воюют за Армению.

1 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии доказательств того, что в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) воюют сирийские исламисты. Он подчернкул, что этот фактор серьезно влияет на ситуацию и будет обсуждаться в том числе на переговорах в Евросоюзе.

О переброске в НКР иностранных наемников также заявляли в МИД России.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.​​​​​​