В фитнес-клубе рассказали о заболевании утонувшего актера Кафиятуллина

Актер Ринат Кафиятуллин страдал генетическим заболеванием, которое могло привести к потере сознания в бассейне. Об этом 8 октября рассказал директор московского фитнес-клуба, где скончался молодой человек.

«У него какое-то генетическое заболевание — блуждающие опухоли или какие-то боли в головном мозге. И эта опухоль может привести к тому, что он теряет сознание», — рассказал руководитель клуба телеканалу РЕН ТВ.

По словам мужчины, актеру немедленно начали оказывать медицинскую помощь, как только заметили, что ему нехорошо. В фитнес-клубе полагают, что приступ могло спровоцировать сочетание тренировки с посещением сауны.

О смерти 26-летнего Кафиятуллина стало известно ранее в этот день. Артист умер вечером 7 октября в фитнес-клубе на Ангарской улице.

В Следственном комитете уточнили, что Кафиятуллину стало плохо во время посещения бассейна — он начал тонуть. Сотрудники фитнес-клуба попытались оказать ему медицинскую помощь, но мужчина скончался до приезда скорой. Ведется проверка.

В Молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева, где работал Кафиятуллин год назад, рассказали, что у актера было слабое здоровье.

РЕН ТВ опубликовал записи с камер видеонаблюдения в фитнес-клубе, на которых запечатлен момент гибели Кафиятуллина.

В конце сентября при похожих обстоятельствах скончалась дочь актера Владимира Конкина София.