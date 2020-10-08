В театре рассказали о здоровье умершего в фитнес-центре в Москве актера Кафиятуллина

У актера Рината Кафиятуллина, который умер в бассейне одного из столичных фитнес-центров, было слабое здоровье. Об этом в четверг, 8 октября, рассказали в Молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева, откуда артист уволился год назад.

«Ринат из театра уволился год назад, он был хорошим артистом, но человеком со слабым здоровьем, которому не стоило посещать бассейн», — цитирует «РИА Новости» представителя театра.

Артист скончался накануне в фитнес-клубе на Ангарской улице. Медики обнаружили его лежащим у бассейна ориентировочно в 23:32. Спасти 26-летнего актера не удалось.

В Следственном комитете (СК) России уточнили, что во время посещения бассейна Кафиятуллину стало плохо, он начал тонуть. Сотрудники фитнес-клуба попытались оказать ему медицинскую помощь, но мужчина скончался до приезда скорой. В настоящий момент следствие проводит проверку, чтобы установить обстоятельства и причину смерти актера.

РЕН ТВ опубликовал записи с камер видеонаблюдения в фитнес-клубе, на которых запечатлен момент гибели Кафиятуллина.

По данным телеканала, в настоящее время эксперты пытаются установить наличие в организме актера наркотиков или алкоголя в момент гибели. Уже установлено, что смерть актера не была убийством.

Ринат Кафиятуллин в 2015 году окончил актерский факультет Института современного искусства. Актер работал в Молодежном театре Вячеслава Спесивцева, где играл ведущие роли в постановках по произведениям русских классиков.