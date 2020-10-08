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Камеры видеонаблюдения засняли момент гибели актера Кафиятуллина

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Камеры видеонаблюдения засняли момент гибели актера Рината Кафиятуллина в фитнес-клубе Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ 8 октября.

По данным телеканала, эксперты в настоящее время пытаются установить наличие в организме актера наркотиков или алкоголя в момент гибели. Установлено, что смерть актера не была убийством.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как актер тонет, сотрудники фитнес-центра пытаются его спасти и реанимировать.

Артист скончался накануне в фитнес-клубе на Ангарской улице. Медики обнаружили его лежащим у бассейна ориентировочно в 23:32. Спасти актера не удалось. Ему было 26 лет.

В Следственном комитете (СК) России уточнили, что во время посещения бассейна Кафиятуллину стало плохо, он начал тонуть. Сотрудники фитнес-клуба попытались оказать ему медицинскую помощь, но мужчина скончался до приезда скорой. В настоящий момент следствие проводит проверку, чтобы установить обстоятельства и причину смерти актера.

Ринат Кафиятуллин в 2015 году окончил актерский факультет Института современного искусства. Актер работал в Молодежном театре Вячеслава Спесивцева, где играл ведущие роли в постановках по произведениям русских классиков.

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