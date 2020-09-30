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Опубликовано фото дочери актера Конкина с алкоголем

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В распоряжение «Известий» поступила фотография дочери актера Владимира Конкина Софии, сделанная незадолго до того, как девушке стало плохо.

22 сентября, за 10 минут до посещения Софией одного из московских фитнес-клубов, камера наблюдения зафиксировала, как девушка выходила из магазина с бутылкой красного вина.

После этого София направилась в фитнес-клуб, а во время плавания в бассейне резко начала тонуть. Очевидцы утверждают, что не слышали криков о помощи, спасать девушку бросились другие посетители. Один из клиентов клуба утверждал, что от Конкиной пахло алкоголем.

Девушку с признаками утопления доставили в реанимацию ГКБ имени Боткина, в ночь на 24 сентября она скончалась. Племянница Софии сообщила, что у дочери актера отказало сердце. По другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек. Родные Конкиной утверждают, что хронических заболеваний у нее не было.

29 сентября были опубликованы результаты химико-токсикологического исследования. В организме Конкиной были обнаружены снотворное и алкоголь: в моче содержалось 2,96 промилле, в крови — 2,25.

По словам психиатра и нарколога Алексея Казанцева, данные показатели соответствуют средней степени алкогольного опьянения, однако в совокупности со снотворным такая доза спиртного может привести к летальному исходу.

У Конкиной остался 11-летний ребенок. Главное следственное управление СК начало проверку по факту ее гибели.

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