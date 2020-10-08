Прививку от гриппа сделал каждый пятый житель Тульской области

В Тульской области вакцинацию от гриппа прошел каждый пятый житель региона. Первую партию препарата израсходовали на 99%. Прививочная кампания продолжится после поступления второй партии, во второй половине октября.

Как уточняют «Тульские известия», более 60 тыс. доз детской вакцины и 287 тыс. доз взрослой куплены за счет средств из федерального бюджета.

Главный эпидемиолог регионального минздрава Ольга Юдакова рассказала, что в этом году активно прививаются сотрудники образовательных учреждений, пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Сотрудники медицинских учреждений сделали прививки одними из первых. Вакцинировано более 80% медицинского персонала. Кампания продолжится до конца ноября.

6 октября сообщалось, что прививку от гриппа сделали более 30 млн россиян, или свыше 21% населения страны.