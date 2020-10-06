Прививку от гриппа сделали уже более 30 млн россиян

Более 30 млн россиян, или свыше 21% населения страны, сделали прививку от гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 6 октября.

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 30,9 млн человек, что составляет 21,1% от численности населения Российской Федерации», — уточнили в службе.

При этом в стране фиксируется заболеваемость ОРВИ, которая не относится к гриппозной этиологии, например аденовирусами. Превышение недельных порогов заболеваемости отмечается в основном среди взрослых, а также детей в возрасте 7–14 лет.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ незначительно превышены в 28 субъектах Российской Федерации», — заключили в Роспотребнадзоре.

Накануне в ведомстве заявили, что переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет, в том числе к коронавирусу. Однако, насколько он эффективен, пока не известно.

В начале августа президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения страны, а также «до 75% лиц из групп риска». В Москве вакцинация от гриппа началась в сентябре.