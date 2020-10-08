Сингапур запустит морские круизы «в никуда»

Власти Сингапура разрешили двум компаниям с ноября открыть морские круизы «в никуда», то есть без визитов лайнеров в порты других стран. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в совете по туризму страны.

Как пишет The Straits Times, корабли будут выходить в открытое море и через некоторое время возвращаться в порт отбытия.

Воспользоваться предложением смогут только постоянно проживающие в Сингапуре граждане. По требованию властей заполнение каждого судна не будет превышать 50% от общей вместимости.

Перед круизом клиенты должны будут сдать тест на коронавирус, а на борту носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию 1 м.

Операторами круизов выбраны Genting Cruise Lines и Royal Caribbean International. Первый рейс на лайнере World Dream запланирован на 6 ноября, о его продолжительности пока нет информации. В декабре в такой круиз отправится корабль Quantum of the Seas.

Из-за пандемии COVID-19 Сингапур 23 марта полностью закрыл границы для въезда иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянного разрешения на работу в стране. С 1 сентября запрет сняли для туристов из Брунея и Новой Зеландии, а с 8 октября в республику могут въезжать в том числе с туристическими целями жители Австралии и Вьетнама.

29 сентября сообщалось, что в Краснодарском крае возобновили морские круизные перевозки. Так, в порт Новороссийска прибыл круизный теплоход «Мустай Карим», на борту которого находились 223 человека. Корабль выполняет рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Ейск — Новороссийск. Планируется, что в октябре судно совершит еще два рейса.