В Краснодарском крае возобновлены морские круизы

В Краснодарском крае возобновили морские круизные перевозки, сообщается на сайте Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона во вторник, 29 сентября.

Так, в порт Новороссийска прибыл круизный теплоход «Мустай Карим», на борту которого находились 223 человека. Корабль выполняет рейсы по маршруту Ростов-на-Дону–Ейск–Новороссийск. Планируется, что в октябре судно совершит еще два рейса.

«В 2020 году шесть иностранных компаний планировали возобновить круизное сообщение с курортами Краснодарского края. Однако в связи с ограничительными мерами, введенными из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, запланированные рейсы были отменены или перенесены на следующий год», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году планируется, что в порт Новороссийска зайдет пассажирское судно «Кристалл Симфони». Сейчас прорабатываются технические вопросы, связанные с его приемом.

В начале сентября губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что причин для возвращения карантина в Краснодарском крае нет. По его словам, система здравоохранения региона максимально готова к осенне-зимнему периоду и удержанию стабильной эпидобстановки.