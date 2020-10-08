Рогозин счел пуск Crew Dragon не главным критерием успеха

Главе американской компании SpaceX Илону Маску не стоит праздновать победу и пить шампанское, пока его космический корабль Crew Dragon не наработал статистику безопасности. Таким мнением поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, у Маска гламурный и красивый корабль, но в космических кораблях ценится безопасность. «Вот пусть американцы наработают себе такую статистику безопасности. Это главный критерий», — цитирует его 8 октября ТАСС.

«У Маска нет статистики, он еще не сертифицировал свой корабль», — сказал глава Роскосмоса. Он напомнил о космическом корабле «Союз», разработанном в СССР. Как добавил Рогозин, аппарат за всю историю пусков имел три аварии и экипажи были спасены.

При этом топ-менеджер отметил, что уважает Маска как талантливого предпринимателя и смелого инженера.

В этом же интервью Рогозин рассказал, что государственная программа «Космическая деятельность России» на период до 2030 года согласована с президентом РФ Владимиром Путиным.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с впервые созданным за девять лет в США пилотируемым кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. 31 мая корабль пристыковался к Международной космической станции.

2 августа Crew Dragon с астронавтами Дугласом Хёрли и Робертом Бенкеном приводнился неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе.