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Рогозин согласовал с Путиным единую космическую программу до 2030 года

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Госпрограмма «Космическая деятельность России» на период до 2030 года согласована с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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По его словам, программу представят до конца 2020 года. Госпрограмма будет построена на других организационных принципах, где все детали расписаны на годы вперед.

Программа рассчитана на 10 лет, но после 2030 года она каждые пять лет будет обновляться. «Уже в 2026 году начнет работать программа до 2035 года. Мы закладываем длинный горизонт планирования, что удобно для всех участников процесса — от науки и производства до контрактно-договорных служб, готовящих расчетно-калькуляционные документы», — сказал Рогозин в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко.

Он добавил, что стоимость программы пока не утвердили, но в Роскосмосе четко понимают, во сколько она обойдется бюджету. При этом Рогозин указал на готовность отвечать за каждый рубль.

6 октября стало известно, что в программу летных испытаний российской ракеты-носителя «Ангара» планируется включить ее коммерческие пуски.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Первый испытательный пуск «Ангара-А5» успешно провели в 2014 году с космодрома Плесецк. В 2019 году «Роскосмос» решил в дальнейшем запуски «Ангары» проводить с космодрома Восточный.

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