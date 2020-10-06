Коммерческие пуски «Ангары» включат в программу ее летных испытаний

В программу летных испытаний российской ракеты-носителя «Ангара» планируется включить ее коммерческие пуски. Об этом 6 октября сообщил гендиректор компании «Главкосмос» (входит в ГК «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов в ходе телеконференции «Перспективы космической отрасли России».

«Мы планируем вместе с «Роскосмосом» включить коммерческие пуски [«Ангары»] в программу летных испытаний. Мы понимаем, что надо больше рассказывать об этой ракете, больше показывать. Производственные мощности важны не только для потенциальных заказчиков, но и для страхового сообщества, андеррайтеров», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что уже обсуждал этот вопрос с гендиректором производителя «Ангары» — Центра им. М.В. Хруничева Алексеем Варочко.

«Если бы не пандемия, мы бы со страховщиками посетили бы производство универсальных ракетных модулей этой ракеты в Омске, показали бы им омскую площадку, которая модернизирована», — сказал Лоскутов.

По его словам, пуск ракеты «Ангара» тяжелого класса состоится в конце 2020 года с космодрома Плесецк. На 2021 год запланирован еще один пуск в рамках ее летно-конструкторских испытаний, а в 2023 с космодрома Восточный должен состояться пуск «Ангары» с кораблем «Орел» в беспилотном варианте космодрома.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» был успешно произведен в 2014 году с космодрома Плесецк. В 2019 году «Роскосмос» принял решение в дальнейшем запуски «Ангары» проводить с космодрома Восточный.

25 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал первый запуск «Ангары» с новейшим разгонным блоком «Персей» в 2021 году. Предполагается, что в следующем году «Роскосмос» запустит три ракеты «Ангара» — две тяжелых и одну легкую.