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Азербайджан сообщил о погибших в результате обстрела с армянской стороны

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В результате обстрелов с армянской стороны сел вокруг Нагорного Карабаха есть погибшие и раненые. Об этом в четверг, 8 октября, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

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«Армянские вооруженные силы ведут огонь по нашим населенным пунктам», — говорится в сообщении. По данным Азербайджана, обстреливаются села Бардинского и Агджабединского районов.

Также с раннего утра под огонь попали села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые. «Азербайджанская Армия принимает адекватные меры», — подчеркнули в Баку.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе армянские силы повредили или полностью разрушили около 900 домов на территории его страны.

В тот же день в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте прогремела серия мощных взрывов. В городе включили сирену воздушной тревоги.

Ранее 7 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага, работающий в Степанакерте, рассказал, как его съемочная группа попала под обстрел.

Армения и Азербайджан возобновили военные действия в Карабахе 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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