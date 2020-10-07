Корреспондент «Известий» рассказал об обстреле в Степанакерте

Корреспондент «Известий» Денис Кулага, работающий в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, вечером 7 октября рассказал, как его съемочная группа попала под обстрел.

«Кварталах в трех отсюда находится частная пекарня, где женщины пекут хлеб для людей, которые укрываются в подвалах Степанакерта. Мы случайно об этом узнали. Всё на их хрупких плечах. И пока мы снимали этот эпизод, было всего-то часов пять тишины. Мы вышли на улицу, и снова зазвучала сирена. Мы хотели снять видео и рассказать о том, что в городе снова тревожно. Но даже не удалось до конца договорить предложение, как начался обстрел», — сообщил он.

Журналистам удалось спрятаться от обстрела в ближайшем здании. Они отметили, что снаряды прилетают практически беззвучно.

В этот же день сотрудники «Известий» укрылись от обстрела в подвале жилого дома в Степанакерте, над местом кружили беспилотники. В нескольких сотнях метров от укрытия раздавались взрывы.

Армения и Азербайджан возобновили военные действия в Карабахе 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.