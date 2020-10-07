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Корреспонденты «Известий» попали под обстрел в Нагорном Карабахе

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Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), в Степанакерте. Об этом стало известно в среду, 7 октября.

Корреспондент Денис Кулага вместе с оператором Александром Малышевым и местными жителями смог укрыться в подвале жилого дома, над местом кружат беспилотники. Кроме того, в нескольких сотнях метров раздались взрывы.

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Как рассказал корреспондент, ночью по столице НКР наносились удары, а сирена воздушной тревоги не замолкала.

Ранее, 5 октября, в Сети появилось видео обстрела, под который попали российские журналисты в Степанакерте. Незадолго до этого корреспондент «Известий» сообщил о двух обстрелах столицы Нагорного Карабаха.

По его словам, после первого удара осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города. Позднее Степанакерт обстреляли еще раз, упало около 20 снарядов.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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