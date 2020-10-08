Минздрав Киргизии назвал число пострадавших во время беспорядков в Бишкеке

Более 1 тыс. человек пострадали в ходе произошедших в Бишкеке массовых беспорядков после парламентских выборов в Киргизии. Об этом сообщило в четверг, 8 октября, министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что всего за медицинской помощью обратились 1002 человека, из них 204 были госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение, передает ТАСС.

По данным ведомства, во время столкновений один человек погиб.

Выборы в парламент состоялись 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако в итоге набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них. 5 октября сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие также освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.