Певица Тейлор Свифт публично поддержала Байдена

Популярная американская певица Тейлор Свифт заявила в среду, 7 сентября, в интервью журналу V, что на предстоящих президентских выборах проголосует за кандидата-демократа Джо Байдена.

«Я с гордостью проголосую за Джо Байдена и Камалу Харрис на президентских выборах в этом году. Я верю, что под их руководством у Америки есть возможность начать процесс выздоровления, в котором она так отчаянно нуждается» — сказала она.

В свою очередь Байден поблагодарил певицу на своей странице в Twitter.

«Тэйлор, спасибо за твою поддержку и за то, что высказываешь свое мнение в этот решающий в истории нашей страны момент», — написал лидер демократов.

Ранее, согласно опубликованным 6 октября данным опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден на 16 процентных пунктов опережает по популярности своего соперника — действующего президента США Дональда Трампа.

2 октября главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал, что электоральный рейтинг президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке теперь во многом зависит от того, успеет ли он поправиться до дня голосования — 3 ноября.

При этом в начале сентября большинство американцев считало, что Трамп победит на выборах. Рейтинг кандидата от демократов Джо Байдена снижался. За действующего президента готовы были проголосовать 42% избирателей. Байден был впереди на шесть пунктов, в июле разрыв составлял 13%.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.