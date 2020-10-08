Российских ученых предложили выдвинуть на Нобелевскую премию за вакцину от COVID

Ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, которые разработали первую в мире вакцину от коронавируса, необходимо выдвинуть на получение Нобелевской премии в 2021 году. Такое мнение высказали в комитете Госдумы РФ по охране здоровья.

Как рассказал «РИА Новости» зампред комитета Леонид Огуль, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества и его масштаб трудно переоценить. Депутат также напомнил, что новая коронавирусная инфекция принесла пандемию такого масштаба, с каким люди сталкивалось последний раз более ста лет назад, когда жители Земли пережили «испанский грипп».

Также он назвал настоящим прорывом в области науки и медицины изобретение вакцины от коронавируса, которым на данный момент заражено около 36 млн человек, а число летальных случаев превысило 1 млн. Огуль также заявил, что рад тому, что прорыв обеспечили именно российские ученые и добавил, что мировое сообщество должно отметить их труд.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что скоро в стране появится третья вакцина от этой инфекции.

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