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«Газпром» обжалует штраф польского регулятора в $7,6 млрд

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«Газпром» намерен обжаловать решение польского регулятора UOKiK о штрафе в $7,6 млрд. В компании полагают, что величина выбранного регулятором штрафа указывает на стремление помешать реализации проекта «Северный поток — 2» любыми способами.

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Также российская компания намерена оспорить решение польского антимонопольного регулятора UOKIK оштрафовать пятерых партнеров «Газпрома за строительство газопровода «Северный поток – 2». Речь идет о штрафе на сумму около $60 млн.

Подобное решение регулятора нарушает принципы законности, справедливого разбирательства, а также соразмерности, отметили в компании. Размер штрафа говорит о желании Польши любыми способами противодействовать строительству газопровода, пишет «РИА Новости» в среду, 7 октября.

«При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда», — заявил представитель холдинга, подчеркнув, что «Газпром» не нарушал антимонопольного законодательства Польши.

Ранее в этот же день стало известно, что UOKiK оштрафовал пятерых партнеров российской компании «Газпром» за строительство газопровода «Северный поток – 2» на сумму около $60 млн. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Причиной стало отсутствие разрешения на работы. Согласно постановлению регулятора, эти компании обязаны в течение месяца разорвать договоры на финансирование строительства газопровода. Сам «Газпром» также оштрафован на $7,6 млрд.

Газопровод строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб. Однако из-за американских санкций строительство временно приостановлено. В последнее время в ЕС и США звучат призывы США отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Несмотря на такие заявлении, 1 октября стало известно, что Дания разрешила эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» на своем континентальном шельфе.

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