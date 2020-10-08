Почти треть сотрудников компаний среднего и малого бизнеса отказались от отпуска из-за падения доходов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Платформа «Mail.ru для бизнеса» и проект «Новости Mail.ru» узнали, кто провел это лето на даче, кому удалось уехать на море, а кто решил потратить отпускные бюджеты на ремонт.

Опрос проводился в период с 8 сентября по 5 октября. В нем приняли участие 14 123 сотрудника российских компаний.

Больше половины участников опроса — 57% — признались, что им пришлось отказаться от летнего отпуска. Среди причин такого решения 60% назвали коронавирусные ограничения, у 32% упал доход, 17% не смогли уехать из-за высоких цен на путевки по России.

Среди тех, кто отказался от летних поездок, 24% потратили эти деньги на бытовые покупки, 19% отложили на черный день, еще 19% потратили деньги на ремонт на даче или в квартире, а 18% отложили средства на поездку в следующем году.

Среди опрошенных, кому удалось отдохнуть этим летом, 49% рассказали, что из отпуска продолжали работать. Так, 28% из их числа общались с коллегами по телефону или в чатах, а 21% проверяли почту и отвечали на корреспонденцию.

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