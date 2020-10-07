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Россияне объяснили выбор регионов РФ для путешествий

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, почему россияне выбирали отдых в РФ. Результаты исследования в среду, 7 октября, опубликовал RT.

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Причиной, по которой жители страны отдали предпочтение отдыху в России, стала не только пандемия коронавируса в мире. Так, 58% респондентов объяснили свое решение любовью к стране.

Для 17% опрошенных россиян причиной такого выбора стало отсутствие визы, еще 9% в принципе не могут выезжать за границу.

16% респондентов рассказали, что ездили к родным или любят посещать определенные регионы РФ.

В целом, согласно результатам опроса, съездить куда-либо удалось почти каждому второму россиянину (44%), а 13% еще планируют совершить туристические поездки до конца года.

Больше половины (64%) россиян в этом году провели летний отдых дома или на даче, в другие города страны смогли отправиться только 9% респондентов, следует из данных опроса ВЦИОМа, опубликованных 30 сентября.

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