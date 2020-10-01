Прямой эфир
Сюжет:

Россияне назвали места для отдыха во время пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше половины (64%) россиян в этом году провели летний отдых дома или на даче, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в среду, 30 сентября.

Львы зимой: чем российские регионы будут удивлять туристов с декабря по март
Холода не помешают увлекательному отдыху

Согласно результатам исследования, дачному отдыху россияне предпочли остаться дома — 27% против 37% соответственно. В другие города смогли отправиться только 9% респондентов.

«За границей, по данным ВЦИОМ, отдохнули всего 0,5% россиян против 8% в аналогичный период прошлого года (в мае 2020 года за границей планировали отдохнуть 4% опрошенных)», — сказано в сообщении.

Свои планы на летний отдых пришлось поменять каждому пятому участнику опроса. Так, 22% изменили место отдыха, а 23% и вовсе отказались от отпуска.

В топ-3 причин, по которым россияне решили изменить свои летние каникулы, вошли коронавирус и карантинные меры (58%), финансовые проблемы (18%), а также закрытые границы (11%).

При этом большинство отдыхавших этим летом остались довольны своим отдыхом (71%), а среди тех, кто выезжал за пределы своего города, села или дачи, уровень удовлетворенности составил 90%.

Ранее сообщалось, что спрос на билеты в южном направлении резко подскочил после объявления у московских школьников двухнедельных каникул в октябре.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020