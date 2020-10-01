Россияне назвали места для отдыха во время пандемии

Больше половины (64%) россиян в этом году провели летний отдых дома или на даче, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в среду, 30 сентября.

Согласно результатам исследования, дачному отдыху россияне предпочли остаться дома — 27% против 37% соответственно. В другие города смогли отправиться только 9% респондентов.

«За границей, по данным ВЦИОМ, отдохнули всего 0,5% россиян против 8% в аналогичный период прошлого года (в мае 2020 года за границей планировали отдохнуть 4% опрошенных)», — сказано в сообщении.

Свои планы на летний отдых пришлось поменять каждому пятому участнику опроса. Так, 22% изменили место отдыха, а 23% и вовсе отказались от отпуска.

В топ-3 причин, по которым россияне решили изменить свои летние каникулы, вошли коронавирус и карантинные меры (58%), финансовые проблемы (18%), а также закрытые границы (11%).

При этом большинство отдыхавших этим летом остались довольны своим отдыхом (71%), а среди тех, кто выезжал за пределы своего города, села или дачи, уровень удовлетворенности составил 90%.

Ранее сообщалось, что спрос на билеты в южном направлении резко подскочил после объявления у московских школьников двухнедельных каникул в октябре.