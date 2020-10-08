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Директор Жванецкого объяснил уход сатирика со сцены

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Директор народного артиста России Михаила Жванецкого Олег Сташкевич в беседе с сайтом aif.ru в среду, 7 октября, назвал причину завершения его творческой деятельности.

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«Просто Михаил Михайлович закрыл свое ИП, существование которого больше не имеет смысла. Кому-то об этом стало известно. Видимо, для этого «кого-то» уход Жванецкого со сцены действительно стал новостью. И поэтому пошла «сенсация», — пояснил Сташкевич.

Директор артиста отметил, что сценическую деятельность 86-летний Жванецкий завершил еще в январе, а в конце 2019 года закрыл передачу «Дежурный по стране». В настоящее время артист не выступает на сцене и ТВ, поскольку «возраст такой, который уже не позволяет работать. А позволяет отдыхать». Также Сташкевич передал слова Жванецкого о том, что необходимо иметь мужество уйти со сцены, чтобы стареть дома, отмечает телеканал «Звезда».

Сташкевич уточнил, что не стоит верить графику выступлений на официальном сайте сатирика, поскольку информация эта неактуальна: ее просто забыли вовремя убрать, сообщает телеканал «360».

Об уходе Михаила Жванецкого со сцены стало известно ранее в тот день. Как сам артист говорил в июне этого года, он почти не выходил из дома в последнее время из-за плохого самочувствия, пишет сайт kp.ru.

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