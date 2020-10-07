Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила песню «Лезгинка» на свои стихи, автором музыки и исполнителем стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова. О песне Захарова рассказала в эфире «Русского радио».

По ее словам, в выборе автора музыки слово Захаровой не было решающим, так как данным вопросом занималась комиссия профессионалов, однако она принимала участие в обсуждении.

При этом Захарова подчеркнула, что ей очень понравилась сама исполнительница, а также мелодия и ритмика композиции.

«Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру и при этом роль современной женщины», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Также представитель МИДа отметила, что лезгинка является ее «музыкальной слабостью». По словам Захаровой, у нее с детства особое отношение к лезгинке, которое осталось таким до сих пор.

23 сентября сообщалось, что Мария Захарова написала текст для песни певицы Любови Успенской. Композиция под названием «Я слишком тебя любила» размещена в Youtube.

В июле Захарова анонсировала выход двух песен на основе своих текстов.

20 апреля представитель МИД опубликовала на своей странице в Facebook клип на песню «До предела» Максима Фадеева и певицы Валерии. В одном из комментариев под ней официальный представитель МИД России сообщила, что именно она написала текст песни.

В конце ноября 2019 года Захарова рассказала, что в МИДе есть ассоциация дипломатов «Отдушина», в которой состоят любители поэзии. Так, стихи пишут она, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие сотрудники министерства.