Захарова анонсировала скорый выход двух песен на основе своих текстов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в открытом онлайн-интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в понедельник, 6 июля, что скоро публике будет представлено два музыкальных трека, для которых она написала тексты.

«Где-то полгода назад, это была осень 2019 года, мы с «Русским радио» объявили конкурс лезгинки. Был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Захарова отметила, что даты релиза сместились из-за логистических сложностей, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. Однако песня готова и скоро должна быть представлена.

«Есть еще одна песня. Она написана в порыве абсолютных эмоций и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий», — добавила она. По словам официального представителя МИДа, певица оказалась в центре драматической семейной истории и «именно из-за этого родились строчки».

Захарова пояснила, что строчки появились случайно, и она отправила их будущей исполнительнице, а спустя два дня та прислала ей уже готовую песню.

Официальный представитель МИДа не стала называть имя исполнительницы.

Ранее, 20 апреля, Захарова опубликовала на своей странице в Facebook клип на песню «До предела» Максима Фадеева и певицы Валерии. В одном из комментариев под ней официальный представитель МИД России сообщила, что именно она написала текст песни.

В конце ноября 2019 года Захарова рассказала, что в МИДе есть ассоциация дипломатов «Отдушина», в которой состоят любители поэзии. Так, стихи пишут она, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие сотрудники министерства.