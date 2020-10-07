Падение Рублева: полуфинал «Ролан Гаррос» пройдет без россиян

Андрею Рублеву не удалось попасть в четверку лучших на главном грунтовом турнире сезона. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» наш теннисист без вариантов уступил Стефаносу Циципасу из Греции — 5:7, 2:6, 3:6. Рублев владел преимуществом только первые восемь геймов, а потом у него словно «закончился бензин», и все нити игры оказались в руках соперника. В итоге Циципас взял реванш за недавнее поражение в финале турнира ATP-500 в Гамбурге. Но россиянин все равно может записать нынешний «Ролан Гаррос» себе в актив, ведь на нем он впервые проложил себе дорогу в первую десятку мирового рейтинга.

Циципас «в огне»

Начало матча словно стало продолжением гамбургского финала — Рублев вел игру, а Циципас выглядел растерянным. В конце первой партии грек даже пригласил на корт врача, как бы показывая, что причина его неудач кроется не только в блестящей игре оппонента. Была ли это тактическая хитрость, или здоровье Стефаноса вдруг пошло на лад, но он вернулся в игру в самый нужный момент. При счете 5:3 Андрей подавал на сет и внезапно дрогнул. А опомнившийся Циципас включил форсаж и, выиграв пять геймов подряд, буквально нокаутировал россиянина.

Падение Рублева_3 Андрей Рублев во время матча со Стефаносом Циципасом Фото: TASS/EPA/JULIEN DE ROSA

Помня о том, как Рублев вытащил на «Ролан Гаррос» поединки против Керри и Фучовича, все ждали, что Андрей вот-вот придет в себя и ринется в контрнаступление. Но время шло, счет в матче неуклонно рос в пользу Стефаноса, а наш спортсмен так и не вышел из состояния грогги. В следующих двух партиях россиянин не сумел взять ни единой подачи соперника и вообще не был похож сам на себя. Циципас же был словно «в огне»: летал по корту и творил все, что хотел. Вместо конкурентного поединка мы увидели буквально игру в одни ворота. Со стороны Рублева второй и третий сеты вышли просто провальными.

— В первом сете Андрей, если можно так выразиться, сжал глотку Стефаносу и крепко держал, а при счете 5:3 немного разжал руки и соперник ожил, — отметил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России Борис Собкин. — В какой-то момент Циципас не знал что делать, глаза бегали, но затем ему удалось переломить ход матча. Объясняю это тем, что Рублеву не хватило энергии. Сочетание мячей и кортов, действительно, такое, что забить плотным ударом очень и очень сложно. А ничего другого Андрей и не умеет. Когда ноги не те, внимание чуть не то, результата на таком уровне добиться невозможно.

Падение Рублева_1 Стефанос Циципас празднует победу над Андреем Рублевым Фото: REUTERS

Полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989, знаменитый российский теннисист Андрей Чесноков уверен, что пока уровень Циципаса выше, чем у россиянина.

— Циципас феноменален и справа, и слева, и подача, двигается прекрасно, не могу сказать, что у него есть какие-то минусы, — сказал «Известиям» Андрей Чесноков. — С каждым матчем он играет всё солиднее и солиднее. И сегодня был просто сильней Андрея. Даже если бы Рублев выиграл первый сет, это ничего бы не изменилось. В целом инициатива всё равно принадлежала Циципасу. По ударам, по свежести и, конечно, психологически.

Дебют в топ-10

Возможно, Рублеву не хватило опыта — все-таки он еще никогда не доходил до полуфиналов мейджора. Не исключено, что его физическую готовность подкосил марафон из девяти побед в девяти матчах. Похоже, были допущены тактические ошибки — все же Стефанос не тот теннисист, которого можно взять голыми руками после первого же брейка. А, возможно, есть нюансы, о которых Андрей не станет рассказывать на публике. Очевидно, что уровень россиянина и его форма позволяли обыгрывать Циципаса. Но в этот раз миссия оказалась невыполнима.

Как бы то ни было, игра Рублева в Париже оставила приятное впечатление. Второй турнир «Большого шлема» подряд он пробился в топ-восемь, и наградой ему в понедельник станет первое в карьере появление в первой десятке рейтинга ATP. Набранная форма позволяет Андрею взять максимум от оставшейся части сезона и замахнуться на путевку в Итоговый турнир года. Хотя здесь тоже надо действовать аккуратно и не расплескать всего себя преждевременно. У молодых игроков в начале карьеры порой случаются очень яркие сезоны, а после них выясняется, что планка оказалась задрана слишком высоко и соответствовать авансам тяжело.

С этой точки зрения урок, полученный Рублевым в четвертьфинале от Циципаса может оказаться даже полезным. Лучше уступить сейчас и поработать над ошибками, чем взлететь на вершину и потом больно с нее упасть. Практически все лидеры мужского тенниса шли наверх поступательно, проигрывали, но с каждым поражением становились сильнее.

— Для всех игроков тура, кроме Джоковича, Федерера и Надаля — четвертьфинал турнира «Большого шлема» — это актив, подтверждение высочайшего класса — продолжил Борис Собкин. — Не зря на всех четырех турнирах Большого шлема существует Club eight, куда входят все спортсмены, которые хотя раз были в восьмерке «Ролан Гаррос», US Open, «Уимблдон» и Australian Open. Им положена пожизненная аккредитация на этот турнир. Это не просто так. К тому же Андрей сделал большой шаг вперед в нынешнем году. Они с тренером проделали хорошую работу и сейчас пожинают плоды своих трудов. Плюс если бы не пандемия, то Андрей бы сейчас был повыше в рейтинге. Он здорово начал год и вся эта ситуация его, конечно, подкосила.

На нынешнем «Ролан Гаррос» уже случилось много чудес. Но главные фавориты мужского турнира — Новак Джокович и Рафаэль Надаль — пока в деле. И возможность помериться с ними силами Рублеву наверняка еще представится, но не сейчас, не на этой неделе.