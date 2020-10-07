На Украине огласили результаты расшифровки «черных ящиков» разбившегося Ан-26

По результатам расшифровки «черных ящиков» самолета Ан-26, разбившегося в Харьковской области, была установлена причина нештатной работы двигателя. Об этом в среду, 7 октября, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ (измеритель крутящего момента. ― Ред.). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», ― написал он в своем Facebook.

Уруский добавил, что расследование причин крушения самолета показало грубые нарушения как во время выполнения полетных заданий, так и в организации полетов в целом.

Накануне в центре Харькова прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе. На мероприятие прибыл президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.

Проститься с погибшими на площадь Свободы также пришли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, председатель харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Самолет Ан-26 разбился 25 сентября во время совершения учебного полета возле города Чугуев Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Один человек выжил.

3 октября специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета.