Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19

На лечении в больнице в Коммунарке находятся 645 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 428 человек. Об этом говорится в инфографике, которую опубликовал на свой странице в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко в среду, 7 октября.

За последние двое суток на лечение поступили 52 пациента, выписаны 90 человек, 12 скончались. По словам Проценко, в последнее время увеличилось число пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Вне данного отделения в кислородотерапии нуждаются 327 человек.

«ОРИТ, тяжелые больные, увеличение ИВЛ... Все это без шуток. Берегите себя, родителей и детей», — написал Проценко.

2 октября Проценко сообщал в Facebook, что эпидемиологическая ситуация становится всё серьезнее. Увеличилась доля заболевших старше 65 лет (достигла 20–25%), а в отделениях интенсивной терапии таких пациентов более 80%. Он отмечал, что в тяжелой форме болезнь переносят свыше 1500 человек в Москве и их может стать еще больше.

В связи с этим Проценко напомнил о необходимости носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом, держать социальную дистанцию в 1,5–2 м, не встречаться большими компаниями. Также главврач порекомендовал сделать прививку от гриппа.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

Собянин также заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

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