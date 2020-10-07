Корреспондент «Известий» рассказал о частых взрывах в Степанакерте

Мощные взрывы звучат в Степанакерте в Нагорном Карабахе практически каждый час, сложно определить, какой район еще не бомбили. Об этом рассказал корреспондент «Известий», находящийся на месте событий в среду, 7 октября.

По словам корреспондента, приходится дворами передвигаться «от точки до точки». Он отметил, что дворы в основном разрушены, потому что и в них «прилетают снаряды». «Практически везде открыты подъезды. Есть шанс укрыться», — отметил он.

Журналист добавил, что здание местного военкомата всю ночь обстреливали. В результате здание сильно не пострадало, но пострадали почти все близлежащие дома. В них повыбивало окна, стекла, двери.

«Например, снаряд, как иголка, пробил крышу дома. Есть информация о раненых, двух мужчин отсюда доставили в больницу», — отметил корреспондент.

По его словам, в городе не прекращается вой сирены, «едва различим гул моторов беспилотников». Повсюду раздаются мощные взрывы.

Корреспондент сообщил, что снаряды летят в том числе в южную часть Степанакерта, но добраться туда, «практически невозможно».

Он также рассказал, что волонтеры собирают и развозят еду по подвалам, где прячутся люди.

«Вода, хлеб и медикаменты — доставить к домам об этом просят почти в каждом дворе Степанакерта», — говорится в сообщении.

Он отметил, что волонтерами являются «обычные пенсионеры, которые собирают продукты».

«Пока, как нас заверили, ситуация стабильна. Пищи и воды хватит на ближайшие три дня. Но что будет после, если поставки гуманитарной помощи прекратятся — прогнозировать бояться», — заключил корреспондент.

По данным корреспондента «Известий», приграничный армянский город Горис продолжает принимать беженцев. «Но есть одна важная деталь: сами себя эти люди беженцами не считают. Они говорят, что это слово к ним неприменимо и даже в какой-то степени оскорбительно. Ведь все надеются, что война скоро закончится и они вернутся в свои дома», — отмечается в сообщении.

Ранее в среду «Известия» сообщили, что предполагаемый беспилотный летательный аппарат атаковал 7 октября столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), однако военные отразили ее.

Ранее в этот же день сотрудники «Известий», корреспондент Денис Кулага с оператором Александром Малышевым, укрылись от обстрела в подвале жилого дома в Степанакерте, над местом кружили беспилотники. В нескольких сотнях метров от укрытия раздавались взрывы.

Армения и Азербайджан возобновили военные действия в Карабахе 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.