В Брюсселе на месяц закроют кафе из-за COVID-19

В Брюсселе решили закрыть на один месяц кафе и бары в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в среду, 7 октября, сообщили столичные власти по итогам заседания совета безопасности.

Ограничение вступит в силу с утра четверга. При этом ресторанам пока разрешено продолжить работу, пишет портал 7sur7.

Ранее в октябре власти Германии включили Бельгию в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и рекомендовали гражданам воздержаться от поездок туда.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) накануне заявили, что в Европе растет усталость от коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.