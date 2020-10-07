Прямой эфир
Сюжет:

В Брюсселе на месяц закроют кафе из-за COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брюсселе решили закрыть на один месяц кафе и бары в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в среду, 7 октября, сообщили столичные власти по итогам заседания совета безопасности.

Осторожно, страны закрываются: как коронавирус меняет жизнь по всему миру
Страны Шенгена закрывают въезд, в Израиле отложили суд над премьером, а в США свернули предвыборные ралли

Ограничение вступит в силу с утра четверга. При этом ресторанам пока разрешено продолжить работу, пишет портал 7sur7.

Ранее в октябре власти Германии включили Бельгию в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и рекомендовали гражданам воздержаться от поездок туда.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) накануне заявили, что в Европе растет усталость от коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020