Прямой эфир
Сюжет:

Германия внесла Бельгию в список зон риска из-за коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Германии включили Бельгию в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и рекомендовала гражданам воздержаться от поездок туда, сообщило агентство DPA со ссылкой МИД ФРГ в среду, 30 сентября.

App-стоп: приложения против COVID-19 вызвали недоверие в Европе
В Германии при 18 млн скачиваний лишь 5 тыс. человек признались в коронавирусе

Отмечается, что список мест, куда не рекомендуется отправляться путешественникам, регулярно обновляют специалисты Института Роберта Коха (RKI). В него включают государства и регионы, где на 100 тыс. человек приходится 50 случаев заболевания в течения недели.

МИД ФРГ ориентируется на данные RKI при составлении собственных списков.

Так, из 27 входящих в Евросоюз стран в перечне полностью или частично значатся 15. Пока к зоне риска не относится Польша — единственная из граничащих с Германией стран.

Граждане Германии, которые возвращаются из эпидемиологически неблагополучных регионов, должны сдать тест на коронавирус и находиться на карантине до получения результатов.

Также у немцев есть возможность бесплатно отменить турпоездки в страны «красной зоны».

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство. Она отметила, что сейчас отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом и стране предстоят сложные осенние и зимние месяцы.

По данным портала статистического бюро Worldometer, в Германии за время пандемии коронавируса зафиксировано 292 896 случаев заболевания, 256 тыс. пациента выздоровели, 9571 умерли.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020