Германия внесла Бельгию в список зон риска из-за коронавируса

Власти Германии включили Бельгию в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и рекомендовала гражданам воздержаться от поездок туда, сообщило агентство DPA со ссылкой МИД ФРГ в среду, 30 сентября.

Отмечается, что список мест, куда не рекомендуется отправляться путешественникам, регулярно обновляют специалисты Института Роберта Коха (RKI). В него включают государства и регионы, где на 100 тыс. человек приходится 50 случаев заболевания в течения недели.

МИД ФРГ ориентируется на данные RKI при составлении собственных списков.

Так, из 27 входящих в Евросоюз стран в перечне полностью или частично значатся 15. Пока к зоне риска не относится Польша — единственная из граничащих с Германией стран.

Граждане Германии, которые возвращаются из эпидемиологически неблагополучных регионов, должны сдать тест на коронавирус и находиться на карантине до получения результатов.

Также у немцев есть возможность бесплатно отменить турпоездки в страны «красной зоны».

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство. Она отметила, что сейчас отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом и стране предстоят сложные осенние и зимние месяцы.

По данным портала статистического бюро Worldometer, в Германии за время пандемии коронавируса зафиксировано 292 896 случаев заболевания, 256 тыс. пациента выздоровели, 9571 умерли.