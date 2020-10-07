Песков указал на общий характер информации ОЗХО по Навальному

Россия является участником Конвенции о запрещении химического оружия, поэтому не проводит никаких работ по его разработке или доработке. Об этом в среду, 7 октября, журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они не могут проводиться, в силу того что Россия является участником соответствующей конвенции о запрещении химического оружия. Россия выполнила все обязательства по этой конвенции, об этом не может идти речи», — подчеркнул пресс-секретарь, комментируя сообщение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о результатах обследования российского блогера Алексея Навального.

Песков добавил, что есть необходимость изучения информации касательно заявлений ОЗХО. «Пока мы слушали общие утверждения, они должны быть подтверждены профессиональной информацией», — пояснил представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия, точно так же как и Германия, обратилась в ОЗХО за техническим содействием. Когда организация отреагирует на обращение российской стороны, по словам Пескова, тогда появится понимание дальнейших действий.

Ранее, 6 октября, в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.