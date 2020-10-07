Пашинян назвал условие для перемирия в Нагорном Карабахе

Прекращение Турцией оказания поддержки Азербайджану является условием Армении для перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 7 октября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию TIME.

«Армения как условие перемирия отмечает важность прекращения участия Турции [в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе], а также вывод или нейтрализацию наемников и террористов», ― сообщили в пресс-службе кабмина Армении.

В интервью Пашинян подчеркнул, что наемники в азербайджанских селах притесняют людей и грабят магазины, где продают алкоголь, требуя следовать законам шариата.

Также Пашинян добавил, что, по его мнению, Анкара преследует цель «восстановить Османскую империю».

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента назвал требования Баку для перемирия в Карабахе невыполнимыми.

Ранее, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.