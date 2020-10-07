Степанакерт отразил новую атаку с воздуха

Предполагаемый беспилотный летательный аппарат атаковал в среду, 7 октября, столицу непризнанной республики Нагорный Карабах. Об этом сообщил с места событий корреспондент «Известий».

По словам журналиста, некий объект, предположительно беспилотник, обстрелял город. В настоящее время атаку отражают военные.

В городе звучит сирена, слышны звуки стрельбы. Попытки нейтрализовать БПЛА осложняются высокой облачностью.

Ранее в среду сотрудники «Известий» — корреспондент Денис Кулага вместе с оператором Александром Малышевым — укрылись от обстрела в подвале жилого дома, над местом кружили беспилотники. В нескольких сотнях метров от укрытия раздавались взрывы.

Армения и Азербайджан возобновили военные действия в Карабахе 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.