Два футболиста сборной РФ изолированы из-за подозрительных тестов на COVID-19

Игроки сборной России по футболу Георгий Джикия и Маринато Гильерме получили сомнительные результаты тестов на COVID-19. Об этом в среду, 7 октября, сообщается в Twitter сборной.

«В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время», — говорится в сообщении.

Оба футболиста были сразу же изолированы. Никаких симптомов инфекции у них не наблюдается. Спортсмены будут ежедневно продолжать тестирование на COVID-19, отметили в представительстве команды.

Остальные игроки, а также члены штаба команды прошли дополнительное тестирование. Результаты их тестов на наличие коронавируса оказались отрицательными.

3 октября в Новогорске стартовали тренировки команды. Контрольная игра со Швецией состоится 8 октября в Москве. Матчи Лиги наций — с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

28 сентября экс-главный тренер московского ФК «ЦСКА», четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «Известиям» оценил состав национальной команды для подготовки к матчам со Швецией, Турцией и Венгрией.