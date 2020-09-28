Газзаев прокомментировал новый состав сборной

Экс-главный тренер московского ФК ЦСКА, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «Известиям» прокомментировал состав национальной команды для подготовки к октябрьским матчам со Швецией, Турцией и Венгрией.

Полностью состав выглядит так: вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).Защитники: Илья Кутепов, Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия).Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев (без клуба).Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

Главной сенсаций стало попадание в «список 25» защитника немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова. Также стоит отметить возвращение в сборную Дениса Черышева и очередной вызов Далера Кузяева, который по-прежнему не имеет контракта с клубом.

«Вратарская линия мне кажется оптимальной», — заявил Газзаев. Гильерме, Джанаев и Шунин сейчас в отличном состоянии. По полузащитникам тоже сюрпризов никаких нет, учитывая, что Головин и Миранчук продолжают восстановление от повреждений, отметил он.

«Удивило ли меня возвращение Кутепова? Он отыграл в основе весь чемпионат мира. Потом перестал проходить в стартовый состав «Спартака», но в последних двух-трех матчах он вернулся в основу и выглядит неплохо, поэтому его вызов не является сюрпризом», — заявил Газзаев.

Тренер отметил, что смутно помнит игру Жирова в «Анжи», однако тренеры сборной его просматривали, и если он получил вызов — значит, отвечает их требованиям.

Также Газзаев прокомментировал выбор нападающих: Дзюба и Смолов — опытные игроки, а Александр Соболев выделяется в чемпионате. По словам тренера, «всё по делу».

Тренировки стартуют 3 октября в Новогорске. Контрольная игра со Швецией состоится 8 октября в Москве. Матчи Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).