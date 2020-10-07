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СК предъявил обвинение бывшему топ-менеджеру «Транснефть-Диаскан» Зубину

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Бывшему первому заместителю гендиректора — главному инженеру АО «Транснефть-Диаскан» Сергею Зубину предъявлено обвинение в разглашении коммерческой тайны. Об этом в среду, 7 октября, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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По ее словам, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности»).

Зубин признал вину и раскаялся в содеянном, добавила Петренко.

По версии следствия, в годы работы в АО «Транснефть–Диаскан» Зубин незаконно без согласия собственника получил в распоряжение документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли. По оценке экспертов, затраты на данные разработки составили более 2 млрд рублей.

В июле 2019 года Зубин уволился с должности, после чего в 2020-м предложил знакомому купить часть указанных материалов. Сумму «сделки» он оценил в 400 млн рублей.

Противоправные действия выявили и пресекли следователи СК совместно с управлением П Службы экономической безопасности ФСБ России. Зубина задержали с поличным, добавила Петренко.

В июле по подозрению во взяточничестве задержали генерального директора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая.

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