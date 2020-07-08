Главу «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержали из-за подозрения во взятке

Генерального директора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая задержали из-за подозрения во взяточничестве. Об этом в среду, 8 июля, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в текущем году Югай вместе с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и руководителем одного из отделов предприятия получал откат от поставщиков материально-технических ресурсов в размере от 1% до 3% от общей суммы договоров.

Также, как отметили в ведомстве, подельники, действуя через посредника — сотрудника газотранспортной организации, вымогали у саратовской фирмы электронную технику на сумму 450 тыс. рублей и еще 200 тыс. рублей наличными. Шантаж они вели в рамках контракта на поставку оборудования на общую сумму свыше 16 млн рублей. Согласно документу, поставщик должен был выплатить неустойку в 1,2 млн рублей, а вместо этого ему предложили дать взятку.

Сообщается, что техника была передана Югаю, а посредник, который был задержан в июне этого года в поселке Починки Нижегородской области, получил деньги.

«Миних уже заключен под стражу, а в отношении еще двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили следователи.

В ходе обысков в кабинете Югая были обнаружены крупные суммы денег и некоторые элементы взятки — бытовая техника. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Отмечается, что задержан он был накануне.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере». Его расследование продолжается.

3 июля сообщалось, что СОГАЗ и СК пресекли попытку многомиллионного мошенничества. Один из клиентов организации пытался получить возмещение убытка по договору страхования имущественных рисков более чем в 100 млн. рублей. Он решил подкупить одного из сотрудников Службы безопасности, чтобы получить страховые выплаты. При передаче взятки в несколько миллионов рублей оба участника мошеннической схемы были задержаны с поличным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Его расследование продолжается.