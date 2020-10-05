Экс-руководитель госкоспании задержан за продажу сведений коммерческой тайны

Правоохранители задержали бывшего топ-менеджера одной из государственных топливно-энергетических компаний по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Согласно данным следователей, подозреваемый незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, которые предназначались для диагностики объектов нефтяной отрасли. Затраты на разработку данного изобретения составили, по оценке специалистов, свыше 2 млрд рублей.

«После этого он предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 млн рублей. В результате проведенного комплекса необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий преступная деятельность задокументирована и пресечена», — приводит слова Петренко пресс-служба Следственного Комитета РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности». Подозреваемый был задержан с поличным, после того как передал вышеуказанную документацию «покупателю» и получил за нее оплату.

В июле генерального директора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая задержали из-за подозрения во взяточничестве. По версии следствия, в текущем году Югай вместе с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и руководителем одного из отделов предприятия получал откат от поставщиков материально-технических ресурсов в размере от 1% до 3% от общей суммы договоров.