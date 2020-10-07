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В Якутии оленевод попал в больницу после нападения белого медведя

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Вертолет авиации ФСБ России Ми-8 эвакуировал в районную больницу поселка Тикси в Якутии оленевода, который пострадал от нападения белого медведя. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району в среду, 7 октября.

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Инцидент произошел на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова. Медведь напал на оленевода родовой общины коренных малочисленных народов Севера. Отмечается, что пострадавшему требовалась срочная медицинская помощь, однако гражданская авиация не имела возможности вылететь на остров.

В результате начальник пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району принял решение направить для эвакуации пострадавшего вертолет с пограничным нарядом, который проводил облет Новосибирского архипелага.

Вертолет приземлился на острове в районе реки Бычагай, принял на борт пострадавшего и доставил в районную больницу поселка Тикси Булунского улуса в Якутии. В учреждении оленеводу оказали всю необходимую медицинскую помощь.

5 октября сообщалось, что сотрудник Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского скончался в результате нападения медведя, грубо нарушил технику безопасности.

В цирке работали сотрудники СК и МВД, проводились следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требования охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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