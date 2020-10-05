Дело возбудили после гибели рабочего после нападения медведя в московском цирке

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве возбудили уголовное дело после гибели рабочего в результате нападения медведя в цирке на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщается в понедельник, 5 октября, на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требования охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», уточняет RT.

Сообщается, что медведь напал на рабочего по уходу за животными в вольере. С полученными повреждениями мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался, несмотря на оказанную помощь.

Следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сообщает агентство городских новостей «Москва». Расследование по уголовному делу продолжается.

1 октября сообщалось, что следствие организовало проверку по факту нападения медведя на дрессировщика и его сына в цирке в подмосковном Реутове. Животное напало на дрессировщика и его сына. Пострадавших госпитализировали.