СК начал проверку после нападения медведя на дрессировщика в подмосковном цирке

Следствие организовало проверку по факту нападения медведя на дрессировщика и его сына в цирке в подмосковном Реутове, сообщает в четверг, 1 октября, пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«Поступила информация о нападении медведя на дрессировщика цирка и его малолетного сына. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи следственного отдела по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области и организовано проведение доследственной проверки по факту причинения вреда здоровью по неосторожности», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

По версии следствия, в четверг в цирке-шапито в Реутове дрессировщик отводил медведя в клетку, животное в этот момент было без намордника. За кулисами зверь напал на дрессировщика и его 10-летнего сына.

Степень тяжести травм пострадавших не уточняется. По данным ТАСС, они были госпитализированы. Кроме того, по данным агентства, ребенку 12 лет.

18 сентября сообщалось, что в районе села Капитоновки Вяземского района в Хабаровском крае гималайский медведь от испуга покусал двух грибников и убежал. Пострадавшим оказали помощь, травмы оказались несерьезными.