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В московском цирке объяснили гибель человека от нападения медведя

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Сотрудник Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, который скончался ранее 5 октября в результате нападения медведя, грубо нарушил технику безопасности. Об этом сообщается на сайте цирка.

Пресс-служба цирка отмечает, что 29-летний Валентин Булич, который работал там служащим по уходу за животными с февраля 2020 года, принял самовольное решение войти в вольер к взрослому семилетнему хищнику без видимых причин, не имея на это прав, и закрылся изнутри на два замка. Сказанное подтверждается записями с камер видеонаблюдения, пишет НСН.

Подоспевшие работники цирка пытались на протяжении нескольких минут спасти мужчине жизнь, но безуспешно, пишет телеканал «Звезда». В критическом состоянии его госпитализировали ГКБ имени Виноградова, где пострадавший скончался от полученных ран.

В настоящее время в цирке работают сотрудники СК и МВД, проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требования охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Отмечается, что ранее у погибшего был опыт работы с животными, пишет агентство городских новостей «Москва».

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