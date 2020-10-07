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В Венесуэле волонтеров для вакцинации «Спутником V» найдут через интернет

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В Венесуэле добровольцев для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будут искать через интернет. Об этом во вторник, 6 октября, сообщило венесуэльское агентство AVN со ссылкой на министра здравоохранения страны Карлоса Альварадо.

«Процесс отбора проходит через сайт в интернете с серией вопросов для волонтеров и последующей оценкой, это должны быть здоровые люди», — заявил глава медицинского ведомства.

Желающие принять участие в вакцинации должны быть старше 18 лет, неподвержены респираторным заболеваниям и не иметь татуировок на руках. Планируется набрать 2 тыс. волонтеров.

2 октября в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российский народ и лидера страны Владимира Путина за поставку препарата и заявил, что Венесуэла стала первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины.

Вакцинирование добровольцев в стране начнется в ближайшие дни в рамках проведения двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования препарата.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработан специалистами центра имени Гамалеи и получил название «Спутник V».

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